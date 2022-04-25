AYM Başkanı Arslan'dan bireysel başvuru açıklaması
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde bireysel başvurularla ilgili açıklamada bulundu.
Gündem 25.04.2022, 16:33 25.04.2022, 16:38
AYM Başkanı Zühtü Arslan; "(Bireysel başvuru hakkı) Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık. Dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
Arslan, "(Bireysel başvuru hakkı) Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık. Dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.
21
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
|14. Sivasspor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Tuzlaspor
|32
|45
|9. Adanaspor
|33
|44
|10. Samsunspor
|31
|43
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25