Ayı ölüsünü sosyal medyada paylaştı! Bakanlık harekete geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda ayı ölüsü bulundu.

Beldibi Mahallesi, Karadere üzerindeki Ağlayan Kayalar mevkisindeki ormanlık alanda bir vatandaş, hareketsiz yatan bir ayı gördü. Vatandaş, sosyal medya hesabından ayı ölüsü gördüğünü paylaştı.

Marmaris Milli Park Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya paylaşımı yapan vatandaş ile iletişime geçerek ölü ayıyı buldu.

Ayının genel incelemesini yapan yetkililer ayı ölüsünde silahlı yaralanma, ateş ve vurulma gibi izlere rastlamadı. Ekiplerin, ayı ölüsünü incelenmek üzere ilgili veteriner fakültesine göndereceği öğrenildi.