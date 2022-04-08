Aydın'da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Konak Mahallesi Şentürk Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.