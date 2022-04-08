Aydın'da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi tahliye etti. Dairede maddi hasar oluştu.
Gündem 08.04.2022, 06:01
Konak Mahallesi Şentürk Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.
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