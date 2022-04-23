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"Ayasofya'nın açılması bizim için bir hayaldi, bir duaydı, bir hedefti"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ayasofya'nın açılması kapalı bir zihniyetin açılması, Türkiye'nin bir şekilde içine dönük ve halkın değerleriyle çakışan bir anlayışın rafa kaldırılması demektir. Türkiye'de modernleşmeyi mutlak Batıcılık olarak anlayan örümcek kafanın tarihin çöplüğüne atılması demektir. Ayasofya'nın açılması bizim için bir hayaldi. O bir duaydı, bir hedefti, bir temenniydi ama önümüze koyduğumuz, asla ve asla vazgeçmeyeceğimiz sembol hedeflerimizden birisiydi." şeklinde konuştu.

Gündem 23.04.2022, 01:52
"Ayasofya'nın açılması bizim için bir hayaldi, bir duaydı, bir hedefti"

Gençlik Kuruluşları Birliğinin (GKB) Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlediği iftarda konuşan Kurtulmuş, katılımcıların ramazan-ı şeriflerini tebrik etti.

Pandemi dolayısıyla iki yıldır ramazanda bir araya gelinemediğini ifade eden Kurtulmuş, bu nedenle bu yıl ramazanın daha coşkulu geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş, GKB'nin başarılı bir platform olduğunu dile getirerek, birlik çatısı altındaki derneklerin Türkiye'deki büyük mücadeleye önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan terör saldırısına değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"TÜGVA'ya yapılan saldırının tesadüfi bir iş olmadığını düşünüyorum. Sembol olarak uzunca bir süredir Türkiye'de milli, manevi değerlere bağlı yeniden güçlü, büyük Türkiye idealini özümsemiş, 'Dünyada adil ve hakkaniyetli bir dünya sistemi kurulması gerekir.' diyen, yani 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen idealist, dava şuuru sahibi, ahlaklı gençlerin oluşturduğu dernekleri hedef alan birtakım saldırılar oldu. Bunlara da sabırla ve olgunlukla cevaplar verildi. Geçen gün yapılan bu saldırı ise tesadüfi değildir."

Saldırının hain, sinsi bir eylem olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, kategorik olarak karşı oldukları hususlardan birinin de terör olduğunu aktardı. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Terör ve teröre destek olmak asla ve asla ifade hürriyetinin bir parçası değildir. Özellikle bu coğrafyadaki terör de tek başına bağımsız bir şey değildir. Yani o TÜGVA'ya emri, o bombayı atan her kimse, o ortaya çıktığında, o bir kişi ya da o bir kişinin oluşturduğu hücrenin aldığı bir karar değildir. Onların başındaki ve ta bilmem neredeki yere kadar uzanan Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'yi kendi içinde debelenen bir ülke haline getirmek, Türkiye'yi Orta Doğu'daki diğer ülkelere benzetmek için yapılan işlerden birisidir. Bunun karşısında bu salonda temsil edilen gençlik kitlesinin son derece şuurlu, oynanan oyunun farkında olan bir büyük kitlenin temsilcisi olduğunu biliyorum. Onun için onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz teröre ve terör siyasetine asla fırsat vermeyeceğiz ve Allah'ın izniyle büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü sağlam adımlarla sürdüreceğiz."

"Sağlam bir iddia sahibi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Numan Kurtulmuş, iddia sahibi olmayanın dünyada insanlara söyleyeceği bir şey bulunmadığını ifade ederek, eğer bu iddiaya sahip olunmazsa yapılan işlerin sadece rutin bir STK faaliyetinden öteye geçmeyeceğini söyledi.

İddia sahibi olmanın da tek başına yeterli olmadığını, irade sahibi olmanın da çok önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu gençlik bunun örneğini 15 Temmuz gecesi vermiştir ve Allah'a çok şükür iddiası kadar kuvvetli bir iradesinin olduğunu da inşallah 15 Temmuz gecesinde gösterdiği gibi hayatının sonuna kadar da gösterecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, ahlakın da önemine işaret ederek, "Ne yapıyor olursak olalım sağlam bir iddia sahibi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin bir tane iğne, iplik yapmaktan uzak olduğu günlerden bugün Allah'a çok şükür o iddiaya sahip olduğumuz için, yeniden büyük Türkiye idealine inandığımız için İHA'larımızı, SİHA'larımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı, helikopterlerimizi yapabilecek bir noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın açılması

Yıllar boyunca Ayasofya'nın açılmasını sembol bir hedef olarak bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir binanın açılması değil, Ayasofya'nın açılması kapalı bir zihniyetin açılması, Türkiye'nin bir şekilde içine dönük ve halkın değerleriyle çakışan bir anlayışın rafa kaldırılması demektir. Türkiye'de modernleşmeyi mutlak Batıcılık olarak anlayan örümcek kafanın tarihin çöplüğüne atılması demektir. Ayasofya'nın açılması bizim için bir hayaldi. O bir duaydı, bir hedefti, bir temenniydi ama önümüze koyduğumuz, asla ve asla vazgeçmeyeceğimiz sembol hedeflerimizden birisiydi. Oldu mu? Oldu Allah'a çok şükür. İddia, çelikten bir irade sahibi olmak ve insanlara gerçekten iyiliğin, güzelliğin, marufun istikametini gösterecek bir deniz feneri gibi ahlak sahibi insanlar olarak dosdoğru, emrolunduğu gibi hareket ederek yolumuza devam edeceğiz."

"Birlik içinde Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaksınız"

Ukrayna-Rusya savaşına da değinerek, BM'nin gücünün krizi çözmeye yetmediğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu salonda bulunan genç kardeşlerimizin hemen tamamının görebileceği yakın bir gelecekte Birleşmiş Milletlerin de dünya sisteminin de A'dan Z'ye değiştiğini göreceksiniz. Çünkü bir şey işin hakikatine aykırıysa ilanihaye kalıcı olamaz. Nasıl Ayasofya'nın müze haline getirilmesi işin tabiatına aykırıysa ve onun için miadı dolduğunda Ayasofya Müslüman milletimizin kıyamete kadar ibadetine açıldıysa, bugünkü dünya sistemi de miadını doldurmuştur. Ancak gayret gerektiriyor, bunları söylemek gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ilk söylediğinde dünya şöyle bir bakıyordu. Şimdi dünyanın birçok yerinde yeni bir dünya sistemi lazım evet, bu Birleşmiş Milletlerle olmuyor diyen çok sayıda sesin çıkmakta olduğunu görüyoruz. Siz, Birleşmiş Milletlerin de dünyadaki ekonomik ve siyasal sistemin de A'dan Z'ye revize edileceği günleri Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bunun için istikameti belirlemek şarttır. GKB'nin hedefi yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmaktır. Bu idealler etrafında yürüdükçe çektiğiniz zorlukların, sıkıntıların da sizin için büyük bir keyif olduğunu görecek, kenetlenecek, dostluk, birlik içinde Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaksınız."

Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde bu istikamette bu milletin yürüyüşüne çelme takmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini, çok çalışacaklarını, milletin iradesiyle birlikte 2023'te istikametin yeniden güçlü bir şekilde büyük Türkiye olacağını sözlerine ekledi.

İftar programına, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, GKB Başkanı Fatih Ayhan ile davetliler katıldı.

Program, GKB Başkanı Ayhan'ın Kurtulmuş'a hediye takdiminin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
#Numan Kurtulmuş #ayasofya
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