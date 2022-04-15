Ayasofya Fatih Medresesi Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi açılışında, "Medresemizde inşallah yarının alimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarım ve inşalar ile 1914 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra bir müddet de öksüzler yurdu olarak kullanıldıktan sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet, maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalden kimi zaman gafyetten tarihi eserler yıkılmış içindeki nadide eserler yok olup gitmiştir. Şu sur içi var ya burası işte 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve buradaki bu mescidlerin büyük çoğunluğu yıkılmış, satılmış, ahıra çeverilmiş tek parti zihniyetinde.

Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Eğitimden akademiye her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz.

Medresemizde inşallah yarının alimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi çok kısa sürede ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.