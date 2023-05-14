Ayasofya Camii'nde tarihi gece

İstanbul'da programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-ı Cemi-i Kebir-i Şerif'te eda edeceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın paylaşımının ardından vatandalar camiye akın etti. Akşam namazını idrak etmek için toplanan Müslümanlar, camide tekbirler getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Bakara Suresi'nden ayetler okudu.

Namaz sonrası vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Bu birliktelik daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bütün İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası özellikle Türkiye'de ne olup bittiğini takip ediyorlar. Düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin. Hepimiz birlik beraberlik içeresinde olalım. İnşallah bunun neticesini de rabbim bizlere lütfedecektir. " ifadelerini kullandı.