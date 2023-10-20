Ayasofya Camii'nde Gazze hutbesini Ali Erbaş verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldırdı. Kılıçla minbere çıkan Erbaş, cuma hutbesinde Gazze'de yaşanan ölümlere karşı dünyadaki duyarsızlığa dikkat çekti. Erbaş, İslam dünyası için de "Düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım" çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldırdı.

Kılıçla minbere çıkan Erbaş, cuma hutbesinde Gazze'de yaşanan ölümlere karşı dünyadaki duyarsızlığa dikkat çekti.

Erbaş, İslam dünyasına da çağrıda bulunarak, "Düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım" ifadelerini kullandı.