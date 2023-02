"Ay sonuna kadar kalıcı konutlar ile alakalı inşaatlara başlamak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti;

İş makinalarımız 12 bin civarında. Bunun bin 64'ü vinç olmak üzere yine gemi, uçak, helikopter gibi İHA ve dronlar ile çalışmalarımız havadan, denizden son derece etkin şekilde devam etmekte. 4 bini aşmış durumda uçaklarımızın yaptığı sortiler. Beslenme konusunda bir sorunumuz yok. 2,2 milyon afetzedemize hem sabah hem öğle hem de akşam öğünlerini verebilecek bir altyapıya sahibiz. Yani yaklaşık 7 milyonluk bir altyapımız var günde verebileceğimiz öğün sayısı olarak. İllerimizde, ilçelerimizde ve köylerimize kadar erişmiş durumdayız.

Battaniye de zaten milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları iletmiş durumdayız. Hem yurt içindeki üretim tüm hızıyla devam ediyor hem de uluslararası alandan her türlü katkı devam etmekte. İnşallah bu sonuna kadar da devam edecek.

10 ilimizde 257 noktada 110 kilometrekarelik alanda çadırkent kurulumu tamamlanmıştır. Buralara afetzede vatandaşlarımızı almış durumdayız. Yine konteynerkent olarak da 27 bin konteynerkent altyapısı tamamlanmıştır. Tüm bu altyapısı tamamlanan alanlara artı 10 il ve ilçelere konteyner sevkiyatı başlamıştır. 10 binin üzerinde şu anda elimizde konteynerimiz var bunları sevk etmeye başladık. Aynı zamanda da 4 bin 900 kurulu var olan konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi de bu konteynerlerde halihazırda barındırılmaktadır. Hedefimiz konteynerkentte 150-200 bin sayılarına ulaşmak. Uluslararası alandan da yardımlar devam ediyor. En son Katar 10 bin konteynerlik bir yardımda bulunmuştur. Gemiye yüklenmiş ve onlar da yolda peyder pey gelecek. Çadırlarda da bir üretim noktasında hem içeriden hem dışarıdan tedarikle ilgili sıkıntımız yok.

Hasar tespit çalışmaları son derece önemli. Kısmet olursa bir haftaya kadar bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Bir an önce kalıcı konutlar ile alakalı inşaatlara başlayalım. Ay sonuna kadar da bu çalışmalara başlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefi bir an önce yakalamak arzusundayız. Bir yıl içerisinde kalıcı konutları da yaparak tekrar afetzedelerimizi kalıcı konutlarında tekrar yaşamaya, hayatlarını normalleştirmeye bir an önce çalışıyoruz.

Hasar tespit çalışmaları kalıcı konutlar için önemli. Hasarlı olan binalardan uzak durulması için son derece önemli. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizim açıkladığımız yardım faaliyetleri için de önemli bu çalışma. Bu 10 bin lira hanebaşı yardım aslında hasar tespit çalışmaları ile doğrudan alakalı. Bir an önce bu çalışmaları tamamladığımızda bu 10 bin lira hanebaşı ödemeleri yapıyor olacağız. Tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Kaynak ayrılmıştır. Burada herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Bu çalışmalar tamamlandığında gerek yıkık, gerek ağır hasarlı, gerek yıkılacak binalarla, orta hasarlı binalarla alakalı hasar tespit çalışması bunun da altlığını oluşturacak. Bu yardımlarla ilgili 5 bin lira kira yardımı ve 15 bin lira taşınma bedeli ev sahipleri için. Kiracılar içi de 2 bin lira kira yardımı ve 15 bin lira taşınma bedeli bu çalışmalar çerçevesinde hemen ödenmeye başlanacaktır.

Ayni yardımlar özellikle Aile Bakanlığımızın başkanlığında devam eden AFAD şemsiyesi altında tüm ayni yardımlar için Alo 144'ü aradığınızda oradan sizi yönlendirecekler. Dolayısıyla herhangi bir karışıklık yaşanmasını önlemiş olacağız.

Bir de bunun yanı sıra ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak.

Ulaşım ile alakalı elektrik, doğal gaz ile alakalı sorunumuz yok. Hatay Havalimanı aktif vaziyette. Tüm havalimanlarımız aktif halde hamdolsun. Enerjide doğal gaz ve elektrik konusunda sorunumuz yok. Sadece kontrollü şekilde verilmeye devam ediliyor. Hasar tespit çalışmaları bunu da hızlandırmış olacak. Hayatı çok hızlı bir şekilde bu akut dönemden çıkarmayı amaçlıyoruz. Onun için seferber olmuş durumdayız. Sonrasında da yine geçici barınma ve kalıcı konutlar ile hayatı normalleştirmeye çalışacağız.

Haberleşme ile alakalı şu an itibarıyla bize iletilen ciddi bir sorun bulunmadığını görüyoruz. Bir aylık ücretsiz haberleşme haberini de dün paylaşmıştık. Burada belki ayni bağış gibi nakdi bağışın da önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Uluslararası alandan bir çok noktadan bize talepler gelmekte. AFAD yine tabi yurt içinden de burada gerek Sayıştay'a açık olması gerekse yatırılan AFAD aracılığı ile yönlendirilen nakdi yardımların amaçları dışında bir kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyeceği için son derece sağlıklı bir yöntem. Afetzede vatadaşlarımıza her bir kuruşunun ulaştırılabileceği ile alakalı sağlıklı bir ulaşım kanalı olduğu için bir kez daha hatırlatmak isterim.

Yarın da kısmet olursa Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabinemizi topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler. Güvelik ile alakalı bazı haberler çıkıyor. Göç dalgası ve güvenlik algısı ile alakalı. Sanki güvenlikte bir zafiyet var gibi. Bu asla söz konusu olamaz. Sahada sadece jandarma ve polis noktasında 130 bini aşkın personelimiz sahada ve ilave Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sınırsız sayıda yani valilerin veya mülki idareninin ne ihtiyacı olursa anında iletilecek şekildede sahada olan silahlı kuvvetlerimiz de mevcut. İçeride bir güvenlik sorununun yaşanması mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz. Bununla ilgili tüm tedbirler alınmıştır. Göç dalgası ile alakalı özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulmak istenen yalan haber olayı da farklı oluşturulmak istenen algı da tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Sınırlarımız tamamen güven altındadır, kontrol altındadır. Herhangi bir göç dalgasına izin vermemiz veya herhangi bir güvenlik noktasında bir zafiyete izin vermemiz asla ve asla mümkün dğildir. Bu tür dezenformasyonu yapanlar gerek dezenformasyon yasası çerçevesinde, gerek OHAL yasaları çerçevesinde de bunları sonuna kadar takip edeceğiz ve sonuna kadar gerekeni yapacağız. Bundan da hiç kimsenin hiç bir vatandaşımızın zerre kuşkusu olmasın.