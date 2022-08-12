Avukat Mustafa Doğan İnal, defalarca yalanlamış haberler üzerinden hedef alınıyor

Türkiye’de gazeteciliğin nasıl icra edildiğine dair oldukça ibretlik bir hadise aylardır yaşanmaya devam ediliyor. Durmaksızın yaşanıyor olması ise sol-Kemalist yayın organlarının defalarca yalanlamış bir hadiseyi belirli aralıklarla servis etmesinden ileri geliyor!

İnsanın zaman algısını yitirmesine sebep olacak kadar absürt ve olağan dışı bir şekilde manşete çekilen haber Avukat Mustafa Doğan İnal ile alakalı. Mustafa Doğan İnal’ın aracının Gaziantep kırsalında mafya tarafından durdurulduğu ve İnal ile birlikte Gaziantep Valisi başta olmak üzere bürokratların da bulunduğu iddiası sol-Kemalist haber sitelerinin çok ilgisini çekmişe benziyor.

2 ay önce ilk defa konu edilen iddialar bu süre zarfında yalanlanmasına ve iddiaları destekleyecek hiçbir şahit, fotoğraf, video vb. görüntü kaydı da olmamasına rağmen aynı haberler servis edilmeye devam ediliyor. Gazeteciliğin bitip arsızlığın başladığı nokta da burası! Mustafa Doğan İnal tüm haberlere iftira suçundan dava açmasına rağmen hukuk tanımayan haber siteleri aynı yalanı dillendirmekten geri durmuyor!

Yılmaz Öztürkmen karanlık işlere bulaşmış bir kimse. Öztürkmen ile uzaktan akrabalığını dile getiren İnal bunun yanında hiçbir şekilde ilişkilerinin olmadığını şu sözlerle Halk TV’ye anlatıyor:

“Şimdi Yılmaz Öztürkmen dediğiniz kişi benim kuzenimin oğlu. Adam mafya takılıyor. Bildiğin mafya. İnsanlara çökmeye başlamış. Sağda solda herkesi daraltıyor, sıkıntıya sokuyor. Ben bunun benim adımı kullandığını öğrendim ve buna mesafe koydum. İlgiyi alakayı kestim. Ondan sonra bu ısrarla sağdan soldan devam etti. Mesajlar attı. ‘Dayı elini ayağını öpeyim. Yanına geleyim’ dedi. Ben kabul etmedim."

İddiaları dile getiren yayın organlarından Halk TV ise İnal’ın açık ifadelerine rağmen haber başlığını şu şekilde atmış:

“FETÖ borsasıyla suçlanan Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal: Yılmaz Öztürkmen akrabam, adam mafya”

Mustafa Doğan İnal’ın ifadelerinden şu sözleri başlığa çekmek haysiyet yoksunluğunun açık göstergesidir. Ahlak sahibi hiçbir kimse yukarıdaki sözlerden şu ifadeleri haber başlığı haline getirmez ama sol-Kemalistler’den ahlak beklemek abesle iştigal olacaktır!

Dikkat çektiğimiz bu nokta buzdağının görünen kısmı. Yılmaz Öztürkmen’in araçla Mustafa Doğan ve yanında olduğu öne sürülen kişilerin önünü kesip “Buranın devleti benim, siz kimsiniz, senin sahibin kim, kiminle geldin”, “Nerede lan o. Onu bulacağım. Onu bu memlekette gezdirmeyeceğim” şeklindeki safsataları hiçbir resmi evrakta yer almıyor. Özetle bu iddiaların mahkeme nezdinde herhangi bir karşılığı yok!

Karanlık işlere bulaşmış bir kişi olduğu “akrabası” olan Mustafa Doğan İnal tarafından da dile getirilen bir kimsenin sokak dedikodularını aylardır pişirip servis etmek en hafif ifadesiyle yalanın tekrarı üzerinden psikolojik gerçeklik algısı oluşturmaya çalışmaktır! İşin özünde Mustafa Doğan İnal’ın İslami hassasiyetleri sebebiyle İslam düşmanları tarafından hedef alındığı biliniyor.

Daha önce Cumhuriyet, Gerçek Gündem, Uçankuş, Halk TV tarafından icra edilen kara propagandanın devamı ise bugün Sol Haber’den geldi. Üstelik Mustafa Doğan İnal, 29 Temmuz tarihinde Halk TV’ye iddialar hakkında röportaj verdikten sonra… Sol Haber ise “Mafya Erdoğan'ın avukatı ve valinin yolunu silahlarla kesti: Savcı itirafları nasıl gizledi?” başlıklı haber demeye bin şahit gereken “içerikte” İnal’ın öne sürülen iddialar hakkındaki açıklamalarını mevzu bahis bile etmiyor!

En azından "İnal iddiaları reddetti" falan deseydiniz de biraz inandırıcı olsaydınız! Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket eden yayın organları inandırıcılık derdini falan unutmuşlar herhalde. Defalarca yalanlanan safsataların periyodik olarak servis edilmesi bir yıpratma operasyonu ile karşı karşıya olduğumuzu kanıtlıyor! Hakikat gibi bir derdi olmayanlar için her yol mubah hale gelmiş. Baştan aşağı kurgu olan bir haberi 2 ay sonra gündem etmeye çalışmanın başka bir izahı olamaz!

Kaynak: Hak Söz Haber