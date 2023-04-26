Avrupa ülkeleri Bayraktar İHA için sıraya girdi
Avrupa Birliği ülkeleri Bayraktar TB2 SİHA almak için sıraya girdi. Son olarak Romanya, Baykar'a SİHA siparişini geçti. Romanya ile birlikte 2 AB ülkesi SİHA satın almış oluyor. Daha önce de AB üyesi Polonya aynı siparişi vermişti. Bu iki ülke ve Türkiye ile birlikte 3 NATO üyesi ülke Bayraktar TB2 kullanıyor.
Romanya'nın Türkiye'den 321 milyon dolar değerinde 18 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alacağı bildirildi. Bayraktar TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri, Fas Silahlı Kuvvetleri ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri envanterine dâhil edildi. AB üyesi Polonya, Romanya ve Ukrayna da Bayraktar TB2 kullanan ülkeler oldu.
Türkiye'nin Avrupa ülkesi Romanya'ya Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satacağı açıkladı.
Baykar ile Romanya Savunma Bakanlığının 321 milyon dolar değerinde Bayraktar TB2 SİHA satışı konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Buna göre Türkiye'nin Romanya'ya 18 adet Bayraktar TB2 teslim etmesi bekleniyor.
Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'lerin kara kuvvetlerine tahsis edeceği ve yapılan anlaşmanın başlangıç lojistik destek paketi, gerekli eğitim ve teçhizatın satın alınmasını da içerdiği bildirildi.
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da Romanya'nın TB2 satın aldığını doğruladı.
Haluk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip Bayraktar TB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı." dedi.
Bayraktar'a göre TB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.
TB2'lerin Romanya'ya satılmasıyla birlikte Avrupa Birliği üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye SİHA'lar teslim edilmiş olacak.
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