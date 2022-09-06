Avrupa Parlamentosu'nda 'Bursa' paneli

AP'de AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir-Rupp'un girişimleriyle düzenlenen etkinliğe TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa Temsilcilik Ofisi İcra Direktörü Büyükelçi Janos Hovari'nin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu projeyle Türk halklarının yaşadığı engin coğrafyadaki kadim şehirlerimizin tüm dünyada tanınması için çaba sarf ediyoruz. Bu uygulama kültür bayrağımızı dalgalandıran şehirlerimiz, coğrafyamızın kültür ve sanat temsilcileri olan şairlerini, yazarlarını, bestecilerini, ressamlarını, fotoğrafçılarını ve diğer sanat dalı temsilcilerini gerçekleştirilen buluşmalarla bir araya getirmekte, bu vesileyle kültürel entegrasyona eşsiz katkılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bursa Türk dünyasını temsilen çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aktaş da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın tanıtımını Avrupa’nın kalbi Brüksel’de yapmaktan kıvanç duyduğunu dile getirdi.

"Bursa aynı zamanda bir Avrupa kentidir." diyen Aktaş, Türkiye’de ilk "Avrupa kenti" unvanını alan şehrin, ekonomik ve sosyal ahengi, doğal güzellikleri, şifalı yeraltı suları, yaz ve kış turizmi olanaklarıyla Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Aktaş, 29 Eylül - 2 Ekim'de İznik’te Türk dünyasının olimpiyatları olarak bilinen, 4. Dünya Göçebe Oyunlarının yapılacağını, ayrıca Uluslararası Türk Dünyası Yarı Maratonu'nun Türkiye’de ve dünyada ilk kez Bursa’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türk dünyası başkentleri arasında köprü kuruldu

Büyükelçi Bozay da AP'de ilk defa sanatsal bir etkinlik için bulunmanın mutluluğunu yaşadığını, AP'de çok önem verilen bağlantısallık kavramı kapsamında görülebilecek şekilde, Türk dünyası başkentleri arasında mutfak ve müzik yoluyla köprü kurulacağını söyledi.

Türküler AP'de dinlendi

Etkinlikte Türk Dünyası Kültür Başkentleri programının ve Bursa’nın Avrupa ülkelerinde tanıtılması amacıyla TÜRKSOY Genel Sekreterliği ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının iş birliğinde hazırlanan, şimdiye kadar Türk dünyası kültür başkenti seçilen tüm şehirlerden fotoğraflar sergilendi.

Etkinliğin sonunda Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade piyano resitali sundu, "Sarı Gelin" ve "Çanakkale Türküsü" gibi eserler büyük ilgi gördü.