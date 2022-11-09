Avrupa'nın baronu PKK

PKK’nın illegal yollardan elde ettiği finans kaynakları içerisinde uyuşturucu ticareti önemli rol oynuyor. 90’lı yıllardan itibaren yayınlanan pek çok yerli ve yabancı rapor, örgütün Avrupa’da bu alandaki faaliyetlerini ve elde ettiği geliri ortaya koyuyor. Bunlara göre PKK, üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor. Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80’lik kısmını kontrol eden örgüt, bu yolla yıllık 1,5 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.

RAPORLARDA YER ALIYOR

PKK’nın uyuşturucu ticaretinde oynadığı rol Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), NATO, ABD ve AB ülkelerinin raporları tarafından da açıkça belgeleniyor. 90’lı yıllardan itibaren yayımlnana bu raporlarda yer alan bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2022 raporunda derlendi.

ÇOCUKLARA SATTIRIYOR

Alman Der Spiegel dergisinin, PKK’nın Almanya’da 8-12 yaş arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırdığı haberi yer alırken, Paris Kriminoloji Enstitüsü’nün, terör örgütünün Avrupa genelinde uyuşturucu nakli ve kaçakçılığını organize ettiği, örgütün elebaşlarının uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin Avrupa basınındaki gündemi değiştirmek üzere “şiddetli yıldırma taktiklerini uygulamaktan hiç çekinmedikleri” değerlendirmesi de yer aldı.

TERÖR EYLEMLERİNİ FİNANSE EDİYOR

ABD Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının yayımladıkları raporlarda, PKK’nın terör eylemlerini finanse etmek amacıyla eroin üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belgelenirken, yine ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, uyuşturucu ticaretinden PKK’nın sadece pay almakla kalmadığı, söz konusu uyuşturucunun Avrupa’ya taşınmasında ve pazarlanmasında da doğrudan rol aldığı vurgulandı.

SİCİLYA MAFYALARINA BENZİYOR

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı çerçevesinde hazırlanan raporda PKK, “narkoterör” örgütlerine örnek gösterilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun Avrupa bölümünde, PKK’nın uyuşturucu trafiğinde yer aldığı, hücresel olarak eroin trafiğini desteklediği aktarıldı. Terör uzmanları Yvon Dandurand ve Vivienne Chin tarafından BM’ye sunulan bir başka raporda ise, PKK’nın uyuşturucu ağı Sicilya mafya aileleri arasındaki iş birliğine benzetildi.

HER SAFHADA VAR

NATO’nun 2007 tarihli raporunda; “Yasa dışı narkotik endüstrisinin PKK’nın en karlı kriminal faaliyeti olduğu, Pakistan’daki uyuşturucunun ham üretiminden, Irak’ta damıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından uyuşturucunun Avrupa’da vergilendirilmesine kadar, örgütün narkotik ticaretinin her safhasında yer aldığı” belirtildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İLAN EDİLDİLER

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 14 Ekim 2009’da Murat Karayılan, Ali Rıza Altun, Zübeyir Aydar; 20 Nisan 2011’de Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun; 01 Şubat 2012’de Zeyneddin Geleri, Ömer Geleri, Çerkez Akbulut, Ömer Boztepe, bu ofis tarafından “Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı” olarak ilan edildi.

2005’TE YÜZDE 80 OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2022 raporunda “Interpol raporlarına göre 1992 ve 1994 arasında Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolünde olduğu, bunun 2005’te yüzde 80’e vardığı” da aktarıldı.

‘Balkan rotası’ndan Avrupa sokaklarına

PKK’nın uyuşturucu faaliyeti Orta Doğu’dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzanırken, bu geniş alan dünyanın en önemli güzergahlarından “Balkan rotası”nın tamamını kapsıyor. Yoğun uyuşturucu madde akışının geçtiği bu rota üzerinde teşkilatlanması bulunan PKK, ürettiği veya kaynağından temin ettiği maddeleri bu güzergah üzerinden kolaylıkla naklediyor. Terör örgütü, uyuşturucu ticaretinde, siyasi amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış teröristlerini kullanıyor, Avrupa pazarında sokak satıcılığını da organize ediyor. Sokaklarda gram bazından pazarlanan eroinin fiyatı yükselirken, saflık oranlarının düşmesi PKK’nın çok yüksek boyutlarda maddi kazanç elde etmesine yol açıyor.

3 kilit isim yer aldı

PKK’nın Avrupa’daki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini ortaya koyan raporlar içerisinde 2019’da yayınlanan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi ve Europol’ün “AB Uyuşturucu Piyasası Raporu” kullandığı doğrudan dille dikkati çekti.

Önceki raporlarda PKK’nın bu alandaki rolü “Türk soruşturma birimlerinin verdiği bilgiye göre” aktarılırken 2019’da ilk kez başta Europol olmak üzere uluslararası kaynaklar referans gösterildi.

Raporda, Zeyneddin Geleri, Çerkez Akbulut ve Ömer Boztepe isimli teröristler, “üç kilit isim” olarak gösterilirken, “2013 yılında Hamit Uslu adlı bir Kürt uyuşturucu satıcısının Fransa’da tutuklandığı, Hollanda ile Türkiye arasında hap ticareti yapmakla suçlandığı” da kaydedildi.