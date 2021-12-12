banner38

Avrasya Tüneli'ne ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'ne inovasyon ödülü verildiğini duyurdu.

Gündem 12.12.2021, 18:33
Avrasya Tüneli'ne ödül

Avrasya Tüneli, inşaat ve mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'nin, tünelcilik alanında dünyanın önde gelen ödüllerini toplamaya devam ettiği bildirildi.

Avrasya Tüneli'nin 5 yılda 75 milyon yolculuğa ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İngiltere'de yaklaşık 50 yıldır inşaat ve mühendislik sektörü alanında yayın yapan ve her yıl dünyanın en iyi tünelcilik uygulamalarını ödüllendiren NCE dergisi tarafından ikinci kez ödüle layık görüldü. Avrasya Tüneli'nin 2020'de hayata geçirdiği Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması, 41 kişilik jüri tarafından yenilikçi konsept, çevre geliştirme, paydaş memnuniyeti, gelişmiş kullanıcı deneyimi, varlık yönetimi, metodoloji ve teknoloji gibi kriterler üzerinden değerlendirilerek tünelcilik sistemleri, bakım ve yenileme alanında inovasyon ödülünü aldı."

Avrasya Tüneli'nin 14 uluslararası ödülü bulunuyor

Açıklamada, Tunneling Festival etkinliği kapsamında, 8 Aralık'ta Londra'da tören düzenlendiği anımsatılarak, Avrasya Tüneli'nin ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ yetkililerinin aldığı belirtildi.

Avrasya Tüneli, NCE tarafından 2018'de İngiltere'nin önde gelen mühendislik şirketlerinden olan Arup ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği projeyle "Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu ödülle Avrasya Tüneli Projesi'nin inşaat, finansman, çevre ve işletme dallarında toplam 14 uluslararası ödülü bulunduğu bildirildi.

Trafik sıkışıklığı yüzde 53 azaldı

Ödüle layık görülen Pacemaker Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Uygulaması hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de ilk kez tünel aydınlatmasında tamamı LED aydınlatma çözümlerinin kullanıldığı Avrasya Tüneli'nde Haziran 2020 uygulamaya alınan sistemle araçların hızlarının sabitlenmesi sağlandı. Bir yıl sonunda yapılan ölçüm ve analizlere göre en derin noktada ani hız değişimleri yüzde 69 azaltıldı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yaklaşık yüzde 53 azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu."

Kaynak: AA
#anrasya tüneli #Ödül
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Galatasaray 15 23
8. Adana Demirspor 16 23
9. Karagümrük 16 22
10. Beşiktaş 15 21
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 15 23
9. Espanyol 17 23
10. Athletic Bilbao 17 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8