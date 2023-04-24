Avrasya Tüneli de devlete kazandırmaya başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı" dedi.

Avrasya Tüneli'nin yapımında günlük 70 bin araç garantisi verilmişti.

70 bin aracın üstündeki geçişlerden elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Böylece Avrasya Tüneli de hazineye kazandırmaya başladı.

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