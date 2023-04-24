Avrasya Tüneli de devlete kazandırmaya başladı
Avrasya Tüneli için garanti edilen 70 bin araç sınırı geçildi. Günlük 85 bin araç geçişine ev sahipliği yapan Avrasya Tüneli'nde garantinin üstünde geçen araçlardan elde edilen kazanç milletin hazinesine giriyor.
Gündem 24.04.2023, 09:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı" dedi.
Avrasya Tüneli'nin yapımında günlük 70 bin araç garantisi verilmişti.
70 bin aracın üstündeki geçişlerden elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Böylece Avrasya Tüneli de hazineye kazandırmaya başladı.
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