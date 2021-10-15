Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı sona erdi
İstanbul'da Türkiye dahil 5 ülkenin gerçekleştirdiği Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı sona erdi.
Gündem 15.10.2021, 22:21
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye, İspanya, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Avrasya Barışı (Eurasian Peace) 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
İstanbul’daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye, İspanya, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Avrasya Barışı (Eurasian Peace)-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/66D2fDS8bM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2021
Kaynak: AA
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