Avcılar'daki metrobüs kazasından 99 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı.
Gündem 10.09.2022, 18:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği belirlendi. 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin tedavisi devam ediyor. 88 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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