Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi şoför fenalaşıp ambulans istemiş
Avcılar'daki 4 metrobüs kazası öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.
Gündem 10.09.2022, 17:46
Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.
Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi https://t.co/ZHNGKnpPqS pic.twitter.com/anWCOczCxN— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 10, 2022
Görüntülerde, şoförün bu sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer alıyor.
Kaynak: AA
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