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Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi şoför fenalaşıp ambulans istemiş

Avcılar'daki 4 metrobüs kazası öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.

Gündem 10.09.2022, 17:46
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi şoför fenalaşıp ambulans istemiş

Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, şoförün bu sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer alıyor.

Kaynak: AA
#Avcılar #metrobüs kazası
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