Atilla Taş CHP'de yaşadığı olayı anlattı

CHP'li şarkıcı Atilla Taş, parti içinde yaşadığı ancak partiye zarar gelmemesi için anlatmadığı olayı ilk kez anlattı.

Taş, olayı anlattıktan sonra, "Şimdi bunlar demokratız. Şuyuz buyuz RTE diktatör falan diyorlar ya! Aman aman! O parti tertemiz Atatürk’ün bıraktığı hale gelene kadar işim bitmiştir artık bunlarla." ifadeleriyle artık CHP ile işinin olmadığını söyledi.

İşte Atilla Taş'ın anlattığı o olay:

Bir kaç yıl önce yaşadığım bir olaydı, yıllarca yutkundum. “Dedemize zarar gelmesin, partiye zarar gelmesin!” diye içime attığım bir olay. Artık sıkıntı kalmadığına göre anlatabilirim.

Pandemi dönemi Kuşadası’na gittim 1 yıl kadar kaldım orada. Belediye başkanı Ömer Günel’i her gün şikayet ediyor insanlar bana! Zeytinlikler katlediliyor. Şehir tozun toprağın altında, her yer inşaat, her yer hafriyat kamyonu.

Biz Ömer Günel’le tartıştık telefonda! Kemal bey de 1 hafta sonra açılış için bölgeye gelecek. Dedim “şikayet edeceğim!” seni. Neyse Kemal bey gelmeden danışmanı Deniz Demir’i aradım; “falan otelde olacak abi!” Deyip bana bir başka yardımcısının telini verdi.

Konuştuk, abi dedi seni arayacağım odaya gel. Ok dedim bekliyorum arama yok. Aradım açmıyor. Kalktım otele gittim. Otelin önünde korumalar beni durdurdu, giremezsiniz! Diyorlar. Dedim ben parti meclis üyesi olmuş, bedeller ödemiş bir adamım nasıl yapacaksınız bunu? Hadi maçanız sıkıyorsa engelleyin! Deyip, Daldım otele! Etrafımda çelik yelek gibi duruyorlar.

Bir şey yapsam rezalet çıkacak. Haydi sustum. Bu Bülent Tezcan, Aydın, İzmir tüm çete orada beni kesiyor. “Bülent Tezcan ihale” yazın google’a anlarsınız!

Yaklaştırmadılar. Topuklu efeleri var bunların bir de. Çerçici hani! Siz onu bir de yöre halkından dinleyin! Kemal bey biliyor muydu bilmem ama adama daha önceden açılmış aynı yerleri yeniden açtırıp yollladılar Ankara’ya.

Biz görüşemedik tabi. ben yine de sonuna kadar bunları destekledim. Şimdi bunlar demokratız.

Şuyuz buyuz RTE diktatör falan diyorlar ya! Aman aman! O parti tertemiz Atatürk’ün bıraktığı hale gelene kadar işim bitmiştir artık bunlarla. Bilesiiz!