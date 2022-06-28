Atatürkçü Düşünce Derneği, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesini laikliğe aykırı buldu

İsmailağa Cemaati’nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle 23 Haziran günü Hakk'a yürüdü. Ustaosmanoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğarken cenaze Fatih Camii'nden kaldırıldı. Cenazeye yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yüz binlerce kişi katıldı.

ADD ZİHNİYETİ RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere cenazede siyasiler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu törende Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaate kimin liderlik yapacağının açıklanması ise Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) rahatsız etti.

'GERİCİ' SUÇLAMASI

Türkiye'nin manevi değerlerini bir türlü kabul etmeyen ve her fırsatta dini değerleri itibarsızlaştırmaya çalışan ADD, "Laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle" cenazenin yargıya taşınacağını şu skandal ifadelerle açıkladı:

"O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa Cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.”