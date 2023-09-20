Atatürk resmine çirkin hareket yapan öğrenci tutuklandı

İstanbul'da bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir öğrenci elindeki Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafla uygunsuz hareketlerde bulunmuş, görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. İstanbul Valiliği öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Adliyeye sevk edilen A.E.S. tutuklandı.

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

TUTUKLANDI

Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.