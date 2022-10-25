Atatürk Köprüsü'nde bakım: trafiğe kapatıldı
İstanbul ulaşımının önemli bağlantı noktalarından biri olan Atatürk Köprüsü, 4 saatlik bakıma alındı.
Gündem 25.10.2022, 08:34 25.10.2022, 08:41
Atatürk Köprüsü, gece 00.30'la 04.30 arasında bakıma alındı.
Köprü dört saat boyunca, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Haliç geçişi yapmak isteyen sürücüler, Haliç Köprüsü ve Galata Köprüsü'nü alternatif olarak kullandı.
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