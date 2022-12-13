Ataşehir’de işçiler belediyenin kapısına dayandı

Ataşehir Belediyesi, bu kez maaş alamayan işçilerle gündemde. Belediye bünyesinde çalışan 2 bin 400 işçi, 5 aydır maaş alamayınca iş bırakma eylemi başlattı. Belediye yetkilileri tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar eylemden vazgeçmedi. Belediye kapısına dayanan işçiler “hak, hukuk, adalet” sloganları attı. İşçilerin yanına gelen CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi ödemenin yapılacağını söylese de işçiler ikna olmadı. Bir işçinin “Başkanım sanatçılara konser verdirene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?” sorusuna İlgezdi “Sana hesap mı vereceğim?” diye çıkıştı. 10 gün sonra alacaklarının yarısı ödenen işçilere geri kalan ödemenin ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor. Yeni Şafak’a konuşan belediye zabıta memuru Bem-Bir-Sen İş Yeri Temsilcisi Osman Çakır, “750 arkadaşımız bankalarda kara listeye alındı. İşçilerin hiçbirinin maaşı ayın 15’inde tam olarak yatırılmadı. Emekli olan personelin ikramiyesi ve kıdem tazminatları ödenmedi” dedi. Hakları olan üniforma ve ayakkabılarını bile alamadıklarını anlatan Çakır, sahadaki personelin her şikayetine “Mevcut iktidar ve hükümet yaptırıyor” iftirası atıldığını söyledi.