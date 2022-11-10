Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet olayında yeni gelişme!
Ataşehir Belediyesi, basında yayımlanan bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirerek Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön’ün görevine son verildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme-soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Haberlerdeki görüntülere dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için müracaat edildiği belirtilen açıklamada, konu hakkında gerekli tüm hassasiyetin özenle gösterildiği kaydedildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme-soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Haberlerdeki görüntülere dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için müracaat edildiği belirtilen açıklamada, konu hakkında gerekli tüm hassasiyetin özenle gösterildiği kaydedildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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