Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözler
Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” dedi. Behramoğlu'nun kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözlerine tepki yağıyor.
Gündem 16.07.2022, 18:17 16.07.2022, 18:24
CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, İslam inancını hedef aldı.
Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Kurban bayramının hemen arefesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın, herkes de alkışlasın. Alkışlamayanı da ayıplarım yani” diyerek skandal sözler sarf etti.
Behramoğlu'nun hadsiz sözleri tepkileri de beraberinde getirdi.
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