Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem 03.12.2022, 01:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.
Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.
Kaynak: AA
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