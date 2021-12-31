Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem 31.12.2021, 06:32 31.12.2021, 07:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne ise İsrafil Yıldız getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu'nun, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Fatih Önlem'in atamaları yapıldı.
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