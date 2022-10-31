Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğü'ne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğü'ne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğü'ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliği'ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık'ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Onur Kızılkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Haluk Yıldız, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne de Adem Bacanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Murat Süt'ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı'na Murat Soykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.