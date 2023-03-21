Atama bekleyen sağlıkçılara müjdeli haber
Atama bekleyen sağlıkçılara müjdeli haber geldi. 42 bin yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek.
Gündem 21.03.2023, 09:14 21.03.2023, 09:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
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