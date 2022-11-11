Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Piyade Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist düzenlenen operasyonla öldürüldü.
Gündem 11.11.2022, 18:05 11.11.2022, 18:22
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Kaynak: AA
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