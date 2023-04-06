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Asrın projeleri Twitter'da trend oldu

AK Parti tarafından başlatılan kampanya kapsamında "Asrın Projeleri" kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Gündem 06.04.2023, 15:12
Asrın projeleri Twitter'da trend oldu

Yüz bine yakın twitter kullanıcısı AK Parti döneminde hayata geçirilen asrın projelerini, İstiklal Marşı’ndan alıntı yapılan #yıldızıdırparlayacak etiketi ile Türkiye gündemine taşıdı.

Türkiye’nin yüzüncü yılında dev projeler #yıldızıdırparlayacak etiketiyle twitterın gündemine oturdu.

 Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla Türkiye Yüzyılı inancı ile duygularını ifade etti.

“Einstein'ın "Bilinç vardığı noktadan geri dönemez" diye muhteşem bir sözü var. Erdoğan bize gerçek bağımsızlığın ne olduğunu gösterdi. Artık geri dönemeyiz.”

"YAPARSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPAR"

“Son 20 yılda Türkiye’nin yıldızını parlatan Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”, “Türkiye Yüzyılı, yerli ve milli İHA’ların, SİHA’ların ve Kızılelma’nın yüzyılı olacak.”

“Abdülhamid Han, Kanuni, Yavuz… Petrol ve doğalgaz araştırmalarını kendi sondaj gemileriyle yapan büyük ve güçlü Türkiye’nin hikayesi.” Diyerek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın hazırladığı videoları paylaştılar.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin mega projelerini, dev yatırımlarını ve bağımsızlık yolunda yaptığı Milli teknoloji hamlelerini anlatan videolar, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Yirmi bir senenin özeti niteliğinde hazırlanan videolarda, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan “Milletimin yıldızıdır parlayacak” ifadeleri yer aldı.

Hayata geçirilen projeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl “Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin 100'ncü yılına büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Her alanda büyüyen Türkiye için çalışıyoruz. Demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik’’ sözlerini hatırlattı. Ayrıca “Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ncü yılı olan 2023’ü ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim.’’ Sözleri ise önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye çağ atlatacak projelerin devam edeceğinin sinyali niteliğindeydi. Güçlü sağlam Türkiye için, milletin parlayan yıldızı olan projeler için, istikrarın devamı için yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı #milletiminyıldızıdırparlayacak etiketiyle twitterda duygularını ifade etti. Milletin parlayan yıldızı olan mega projelerin, istikrarın devam etmesiyle asla sönmeyeceğine vurgu yapıldı. 

ŞEHİR HASTANELERİ TWİTTER KULLANICILARININ GÜNDEMİNDEYDİ

Salgın dönemindeki büyük yükü sırtlayan şehir hastaneleri yine kullanıcıların gündeminde olan bir diğer proje oldu. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşaa edilen birçok branşta hasta kabulüne başlayarak bulundukları bölgenin de yükünü alan, hastaların kolaylıkla, sıra beklemeden doktora ulaştığı şehir hastaneleri, AK Parti öncesi SSK hastaneleriyle karşılaştırıldı. Yüz yılın felaketi olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem sonrası, hastalara şifa dağıtan hastanelerin kısa sürede inşaa edilip bölge halkının hizmetine sunulması, olası bir felakette artık aksiyon alan bir Türkiye’nin varlığını yeniden gözler önüne serdi.

PROJELERİN ÖNE ÇIKANLARI: TOGG

#yıldızıdırparlayacak etiketiyle dikkat çeken bir diğer proje Türkiye’nin özlemini duyduğu yerli ve milli otomobili TOGG oldu. ’Devrim otomobilinden devrin otomobiline TOGG’ twitleri en fazla paylaşılan twitler arasındaydı.

60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü, büyük bir başarı hikayesi olan milli otomobil TOGG 29 Ekim’de banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılan her projeyi engelleme sevdasında olan Millet İttifakı’na gönderme niteliğindeki ‘’Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar.’’  Sözleri ise bir kere daha sosyal medyaya damga vurdu.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLLERİ SONDAJ GEMİLERİ

Enerji alanında önemli başarılara imza atan ve Türkiye’nin mavi sularda bayrağını dalgalandıran sondaj gemileri de kullanıcılar tarafından dikkat çekilen projeler arasındaydı.  Türkiye’nin enerjide bağımsızlığını hızlandıran Fatih, Yavuz, Kanuni, Sultan Abdülhamit Han sondaj gemileri ve Barbaros Hayrettin Paşa ile Oruç Reis sismik araştırma gemileri görselleri en fazla paylaşılan projeler arasındaydı. Karadeniz’de sondaj çalışmalarına başlayan ve Sakarya Gaz Sahası’nda toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Fatih sondaj gemisi Türkiye’nin enerjide dünya devletleri arasına gireceği konusunda da umut ışığı olduğu hatırlatıldı.

İSTANBUL’A AÇILAN SİHİRLİ KAPI: İSTANBUL HAVALİMANI

Dünya’nın en büyük Havalimanı unvanını taşıyan İstanbul Havalimanı da twitter gündemindeydi. Teknolojik alt yapısı ile dikkat çeken ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı, dünyanın birçok noktasına uçuş imkanı sunuyor. Kullanıcılar tarafından ‘İstanbul’a açılan sihirli kapı’ olarak adlandırılan dev Havalimanı, lale figürlü tasarımı ile de 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı. Ayrıca vatandaşlar, açılan İstanbul Havalimanı Metrosu ile de kendilerine ulaşım kolaylığı sağlandığını da dile getirdi.

İHA, SİHA, BAYRAKTAR KIZILELMA VE AKINCI

 Savunma sanayiinin gözbebekleri İHA, SİHA, Akıncı ve Bayraktar Kızılelma da unutulmadı. İthal edilen hava savunma araçlarından, ihraç edilen savunma araçlarına geçen Türkiye’nin geldiği noktaya ‘Nereden nereye’ paylaşımlarıyla dikkat çekildi. Sosyal medya kullanıcıları birden fazla ülkeye savunma sanayi konusunda İHA ve SİHA ihraç edilmesine, ülke adına gurur duyduklarını paylaşımlarıyla ifade etti.

Terörle mücadelede etkin rol üstlenen insansız hava araçlarımız milletimizin gurur kaynağı oldu. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla da Türkiye’nin yüzüncü yılında ‘milletin parlayan yıldızı’ olan bu projelerin devamı ve daha fazlası için bir kez daha AK Parti, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan dedi.

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