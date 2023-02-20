Asrın felaketinde can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde 41 bin 156 kişi yaşamını yitirdi

Vefat sayısının 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız.

Hatay'da 15 binada arama kurtarma çalışması sürüyor

20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. Hatay dışında bütün illerimizde enkaz çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında da sona gelinmiş durumda. Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık 15 binada ara kurtarma çalışması devam ediyor. Çalışmalar planlandı, sona gelmek üzere.

"300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırıldı"

Barınma faaliyetlerinde de hızlı bir ilerleme var. 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. İki ay içinde 100 bin konteynerin kurulması hedefi var. 392 bin kişinin de kamu misafirhanelerinde ve tesislerde afetzedelerin barındırılması devam ediyor.

'Kuru gıda ve hijyen malzeme yardımı devam etmeli'

Beslenme konusunda da 50 milyon 750 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda. Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz.

Hasar tespitleri konusunda 4 milyona yakın bağımsız bölümde hasar tespiti bitirilmiş durumda.

"864 bin kişiye ödeme yapıldı"

864 bin kişiye ödeme yapmış bulunuyoruz. e-Devlet üzerinden ödemeleri kontrol edebiliyorlar. Kira yardımları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 500'ün üzerinde başvuru yapıldı

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin 500'ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlarımız var.

6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı

Artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalardan eşya taşıma yönünde bir faaliyette bulunmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu yasağı kendi can güvenliği açısından önem arz etmektedir.