Asrın felaketi, Diyarbakır'da tarihi yapılara da zarar verdi

Asrın felaketi, tarihi yapılara da zarar verdi.

Onlardan biri de Diyarbakır Surları...

Kadim şehrin binlerce yıl ayakta kalan surları da asrın felaketinden etkilendi. Birçok noktada taşların düştüğü gözlendi.

Surlardaki Keçi Burcu ve Urfa Kapı burçlarında hasar meydana geldi.

Dört Ayaklı Minare ve Parlı Sefa Camii'nde çatlaklar oluştu

Kentin sembollerinden Dört Ayaklı Minare de çatlaklar oluştu.

Parlı Sefa Camii de zarar gören yapılar arasında...

Caminin minaresinde çatlaklar var. Hasar gören yapılarda, onarım ve restorasyon çalışmaları kısa sürede başlayacak.