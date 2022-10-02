Asos operasyonunda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Şırnak’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Asos’taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.