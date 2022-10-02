Asos operasyonunda 23 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gündem 02.10.2022, 11:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Şırnak’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Asos’taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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