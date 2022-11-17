Aslı Baykal'dan CHP'ye yaylım ateşi

Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederken, eski partisinin ciddi bir savrulma yaşadığını belirtmiş ve "Bu savrulmadaki en can acıtıcı nokta CHP’nin gayrimilli bir pozisyona gelmesidir” demişti.

CHP'nin 'gayrimilli' olarak tanımlaması partililer tarafından eleştirilirken, Baykal sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"ONLARLA ELBETTE HESAPLAŞCAĞIZ"

"Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrimilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum." diyen Baykal, "Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

"CIMBIZIMLA TEKER TEKER TOPLAYACAĞIM"

Şimdi daha öncelikli bir gündemi olduğunu belirten Baykal, "Gayrimilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." açıklamasında bulundu.