Aslı Baykal, CHP'ye ateş püskürdü: "CHP gayri milli pozisyonda"
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP üyeliğinden istifa etmişti. İstifa sonrası ilk kez konuşan Aslı Baykal, CHP'yi adeta ateş püskürdü ve "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." dedi.
CHP'den ayrılışı sonrası ilk kez konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söyledi.
Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuştu.
Baykal'ın çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"HELALLEŞME, ANA UNSURLARLA VEDALAŞMA"
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' girişimi, 'eskinin reddi' ve CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşması. Helalleşme girişimi, CHP'nin parti politikalarından dolayı 'özür dileme' hareketi... Geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dileyip bunu yok saymak hafızayı silmektir.
"GAYRİ MİLLİ BİR POZİSYONA GELDİ"
CHP, ciddi bir savrulma yaşıyor. Bu savrulmadaki en can acıtıcı nokta, CHP'nin gayri millî bir pozisyona gelmesidir. CHP, bugünkü yükünü taşımaktan utanıyor.
Atatürk'ün partisi olarak bilinen siyasi mirasın artık geçmişte kaldı. CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumların Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır."
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