Askeri helikopterlerden 201 sorti
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterlerin 201 sorti yaptığını açıkladı.
Gündem 25.06.2022, 18:38
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."
Kaynak: AA
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