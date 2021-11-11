Aşılamada yeni dönem: Bugün başlıyor
iki doz BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçen 18 yaş ve üzeri hatırlatma dozunu yaptırabilecek. Aşılama, istenilen aşıya göre uygulanacak.
Gündem 11.11.2021, 07:47 11.11.2021, 08:14
Bilim Kurulu, bir önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Aşı türü serbest
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ana gündem maddesi üçüncü doz BioNTech aşısı oldu.
Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 18 yaş ve üzerine de hatırlatma dozunun yapılacağını söyledi.
Bugünden itibaren başlayacak uygulamada aşı tercihi serbest olacak.
Üçüncü doza onay
3 Kasım'da yapılan toplantıdan BioNTech'te üçüncü doza onay çıkmıştı. Aşılamada öncelik risk gruplarına verilmişti.
4. aydan sonra koruma gücü düşüyor
Araştırmalara göre, aşının koruma gücü 4. aydan sonra yüzde 53'e kadar düşüyor.
Bu yüzden uzmanlar, hatırlatma dozunun önemli olduğunu vurguluyor.
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