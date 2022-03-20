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Aşı sahteciliği yapan hemşire için 241 yıl hapis istemi

İzmir'deki bir hastanede görevli hemşire ile enjekte edilmediği halde "aşılı" gösterme konusunda anlaştığı 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Gündem 20.03.2022, 13:37
Aşı sahteciliği yapan hemşire için 241 yıl hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü suçtan zarar gören taraf olarak yer aldı.

İddianamede, kentteki bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y.'nin, başka birimde görevli olduğu halde yakınlarının COVID-19 aşısı yaptırmak için geleceğini söyleyerek "COVID-19 aşı birimi"nde görev aldığı belirtildi.

Meslektaşı ihbar etti

Hemşire R.K.Y.'nin, 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiyi, aşı uygulamadığı halde, "aşı yapılmış" gibi gösterdiği ve bu yöntemle kişilerden para tahsil ettiğinin başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Şüphelinin, 13 kişiyle "COVID-19 aşısı yapmadan kayıtlarda yapılmış gibi gösterme" konusunda anlaştığının, bunlardan bazılarından para aldığının, 7 kişiye aşı uygulamadığı halde uygulanmış gibi gösterdiğinin, diğerlerinde ise eylemin teşebbüste kaldığının, WhatsApp yazışmaları ve para hareketleriyle tespit edildiği kaydedildi.

69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar istendi.

"Dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektör ile uygulama yapıyorum"

R.K.Y.'nin telefonunda yapılan incelemede, kendilerini aşı yaptırmış gibi göstermek isteyenlerle bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak için bir WhatsApp grubu oluşturduğu bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın grupta bulunan kişilere "Lütfen ismimi sessiz zikredin", "Aşı odasına elimde bir dolu bir boş enjektörle giriyorum, dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektör ile aşı bölgesine uygulama yapıyorum" şeklinde mesajlar gönderdiği belirtildi.

Aşı enjekte etmediği halde sahtecilikle sisteme "aşılı" olarak tanımladığı kişilerden 189 lira tahsil ettiğinin hemşire R.K.Y.'nin hesap hareketleri ile ispatlandığı belirtilen iddianamede, aşı yaptırmış gibi gösterildikleri öne sürülen kişilerin ifadelerine de yer verildi.

Şüpheli hemşire tutuklanmıştı

İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmış gibi göstererek yapmadığı ve sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

Sanıklar 12 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

#izmir
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