Asgari ücrette noktayı koyan açıklama geldi
Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği tartışmalarına son noktayı koyan açıklama geldi.
Gündem 29.03.2023, 14:03
Asgari ücrete zam konusunda yaşanan tartışmalara son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.
AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi daha verdi.
Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak" diye konuştu.
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