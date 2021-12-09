Asgari ücrette 3. görüşme bugün

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı Türk-İş ev sahipliğinde yapıldı.

Üçüncü toplantı ise bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.