Asgari ücretlileri heyecanlandıran açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" dedi.

AK Parti Ankara milletvekili adayı olan Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bilgin, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi" ile milletin "Biz sizinle yürüyeceğiz" dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılara milletin bizatihi cevap verdiğini belirten Bilgin, "Uluslararası medya çevrelerinden, uluslararası siyaset merkezlerinden geliyor. Türkiye'ye yönelik bir saldırı var. Dolayısıyla bütün bu saldırılara Türk milleti cevap veriyor. Bu büyük yürüyüşün anlamını millet çok açık bir şekilde görmüş." diye konuştu.

Bilgin, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet, emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. Rakamı yarın paylaşacağız."

"Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak"

Bakan Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili ise tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirerek, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda (EYT) emeklilik sistemi ile ilgili yenilenme iddialarına ilişkin soru sorulan Bilgin, EYT'nin yaklaşık 20 yıllık bir sorun olduğunu ve bunu çözdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla alakalı kendisinden çalışma yapmasını istediğine dikkati çeken Bilgin, "O zaman yaş ortalaması düşüktü. Sistem bunu kaldıracak durumda değildi. Biz hazırlığı pandemi öncesinde yapmaya başladık. Yaş ortalaması 50 oldu, daha düşük olsaydı yapamazdık. Uygun zaman bu. Biraz daha beklenebilirdi ama bu haksızlık bir an önce giderilsin istedik. 50 yaş, dengeyi yürütebileceğimiz bir yaş. Yaklaşık 1 milyon civarında kişinin maaşları bağlandı, bağlanamayanlar hızla bağlanıyor, ikramiyelerini alacaklar. Bağlanmayanlar hem ikramiyelerini hem de birikmiş maaşlarını alacaklar. Kimsenin bir hak kaybı yok." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bilgin, emekli maaşlarına ise kademeli zam uyguladıklarını, 7 bin lira üzerinde olan maaşları 10 bine kadar belli bir oranda artıracaklarını bildirdi.

"Burada muhtemelen rafineri kurulacak"

Türkiye'de araştırma gemileri, petrol çıkarma birimleri, üniteleri ve teknolojileriyle dolu adeta saha inşa ettiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"O gün, o doğal gazın karaya bağlantı töreninde oradaydım. O heyecan, Filyos'taki heyecanı oradaki işçilerimizle, törene katılan yurttaşlarımızla birlikte yaşadık. Bu fevkalade büyük bir olay. Şimdi yıllardır terörle anılan Gabar Dağı'nda petrol çıktı. Ve bu petrol Türkiye'nin şimdiye kadar bütün petrollerin hepsinden daha fazla bir petrol. Burada muhtemelen rafineri kurulacak. Türkiye muhtemelen kendi kullanabileceği belki 40 yıllık, belki 50 yıllık bir kaynağa sahip oluyor. Bunlar Türk ekonomisinin enerji ihtiyacının belli bir kısmını karşılayacak."