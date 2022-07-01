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Asgari ücrete yüzde 30 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti net 5500 TL olarak açıkladı.

Gündem 01.07.2022, 17:08 01.07.2022, 17:35
Asgari ücrete yüzde 30 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır." dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ilk sözü alarak, "Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. TİSK olarak ülkemiz için faydalı her kararın arkasında olduk. Aralık sonunda çok güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılı ücreti olarak ilan edildi ancak gelinen konjonktürde yıl sonunu beklemeden güncelleme yapalım diye toplandık. Bütün imkanlarımızı zorlayarak herkesi gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir, esas hedef ortalama ücreti artırmak olmalıdır. Aralık ayında başlayan uzun yılların konusu olan asgari ücrete kadar olan kısımdan vergi alınmaması konusu aynen devam ediyor olacak. 15 milyonun üzerinde çalışanın istifade ettiği bir konu. Çalışan ve işletmeler için büyük kazanımdır. " dedi

Türk - İş Başkanı Atalay ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza bundan 15 gün önceki ziyaretimizde taleplerimizi ilettik. İnşallah bugün toplumu memnun edici bir rakam olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

- Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz
ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir.

- Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.

- Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık.

- Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.

Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük.

Çalışmalar sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz.

Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır

#recep trayyip erdoğan #asgari ücret
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