Asayiş uygulamasında 688 kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 184 noktada 1875 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1810 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

688 zanlı ile yoklama kaçağı 404 kişi yakalandı

Denetimlerde 172 bin 649 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 688 zanlı ile yoklama kaçağı 404 kişi yakalandı.

Aramalarda 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 14 kurusıkı tabanca ve 91 fişek, 9 kilo 335 gram uyuşturucu madde, 1101 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 555 lira ele geçirildi.

Uygulamada 902 umuma açık yer denetlenirken, 4 iş yerine idari işlem yapıldı. Öte yandan bu uygulamalarda 66 kişiye 56 bin 961 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 24 bin 374 araç ve 564 motosiklet kontrol edildi. 1102 araç ve motosiklet ile 51 sürücüye işlem yapıldı. 16 araç trafikten men edilerek, toplam 212 bin 705 lira ceza uygulandı.