banner38

"Artık Viyana kapısına öğrenci göndermiyoruz"

Üzerinden 25 sene geçse de 28 Şubat'ın izleri silinebilmiş değil. ÖNDER Onursal Başkanı Solmaz, 28 Şubat sürecinde imam hatiplilerin yaşadığı zulümleri anlattı.

Gündem 27.02.2022, 16:58
"Artık Viyana kapısına öğrenci göndermiyoruz"

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak nitelendirilen ve toplum hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının üzerinden 25 yıl geçti.

O dönem ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı görevini yapan İbrahim Solmaz, "28 Şubat" denildiğinde aklına siyasilere yönelik baskılar, başörtüsünün yasaklanması ve imam hatiplilerin katsayı mağduriyeti yaşaması gibi birçok zulüm ve hak gasbı geldiğini, kendisinin de hem dernek başkanı olarak hem de iş insanı olarak o dönem ciddi zorluklar yaşadığını söyledi.

O dönemde ÖNDER'in talimatlarla takip altına alındığına, baskınlara ve incelemelere maruz kaldığına işaret eden Solmaz, devlete küskün ya da düşman olmadıklarını ancak kendilerine haksızlık yapanların yaptıklarını da hiçbir zaman unutamayacaklarını vurguladı.

"Öğrencileri zorla otobüslere dolduruyorlardı"

Solmaz, çocuk yaştaki öğrencilerin okul önlerinden zorla alınarak hiç bilmedikleri yerlere bırakıldığı bazı olaylara tanıklık ettiklerini belirterek, "Okul önlerindeki 12-13 yaşındaki öğrencilerimizi zorla sabahları otobüslere çevik kuvvet vasıtasıyla dolduruyorlardı. Eyüp'teki öğrenciyi alıp Küçükçekmece'de yolun ortasına bırakıyorlardı. Bu çocukların başına bir şey gelse ne olacak, bunun sorumlusu kim?" diye konuştu.

AK Parti yasakları kaldırdı

AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda 28 Şubat'tan kalan başörtüsü yasağı ve katsayı sorununu çözmek için gayret gösterdiğini ancak her defasında parti kapatmakla tehdit edildiğini hatırlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti ilk yılında bu problemi çözeceğini söyledi ama imam hatiplerle ve başörtüsüyle ilgili konuştuğu her cümle parti kapatma sebebi sayıldı. O yüzden o dönemki YÖK direndi, YÖK düzeldi Danıştay direndi, o düzeldi Anayasa Mahkemesi direndi, yani önüne ha bire engel çıkardılar. AK Parti ve Tayyip Bey bu yasakları 30 Mart 2012'de 4+4+4 ile tamamen kaldırmış oldu. Kendilerine müteşekkiriz, yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü milletin o tarihte özgürlüğüne ve istiklaline kavuştuğunu düşünüyoruz."

"Artık Viyana kapısına öğrenci göndermiyoruz"

Solmaz, yasakların kaldırılmasıyla üniversite için Avrupa ülkelerine gitme durumunun da ortadan kalktığını dile getirerek, "Başörtülüler şimdi her kademede, kamusal bütün alanlarda görev yapabiliyor, başörtülü öğrenciler üniversiteye gidebiliyor. Artık Viyana kapısına öğrenci göndermiyoruz. Burada rahatça okuyabiliyorlar." dedi.

Katsayı ve başörtüsü yasağının kalkmasıyla imam hatip okullarının düşen öğrenci sayısının tekrar yükseldiğini aktaran Solmaz, "İmam hatiplerin orta kısımları kapatıldığı için öğrenci sayımız 69 bine kadar düşmüştü. 30 Mart 2012'de önümüzün açılmasıyla beraber öğrenci sayımız şu anda 1,5 milyonu bulmuş durumda. Okul sayımız da hemen hemen 6 binleri bulmuş durumda. Hak yerini buldu, bunun bir lütuf olduğunu düşünmüyoruz, bu hakkın iadesidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
#önder #28 şubat #ibrahim solmaz
Yorumlar (0)
banner35
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 52
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Hatayspor 27 42
8. Alanyaspor 27 40
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Villarreal 26 42
6. Barcelona 24 42
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Espanyol 26 29
14. Elche 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18