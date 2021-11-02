"Artık metroda internet var" deyip canlı yayın yapmak istedi ama internet kesildi
Ekrem İmamoğlu'nun internet şovu kısa sürdü. Sosyal medya hesabından "metroda internet var" deyip canlı yayın yapmak istedi ama kısa sürede internet kesilince paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.
Gündem 02.11.2021, 21:52
İBB meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçti.
Bunun reklamını yapmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metroya binerek Twitter hesabından canlı yayın başlattı.
İNTERNET GİTTİ, KONUŞMASI YARIM KALDI
İmamoğlu, yayının ilk saniyelerinde "Şu anda Taksim'den Şişhane, Haliç, Vezneciler istikametine gidiyoruz. Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum metrodan. Malum artık internetimiz var" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı'nın açtığı canlı yayın bu sözlerinin ardından kesildi.
PAYLAŞIM KALDIRILDI
İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.
Kaynak: Yeni Şafak
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