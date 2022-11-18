Art arda korkutan depremler
İzmir'de, merkez üssü Gaziemir ilçesi olmak üzere, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'deki depremin ardından Muğla'nın Ula ilçesi, saat 07.26'da 4.0 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.
Gündem 18.11.2022, 08:14
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.
MUĞLA'DA DEPREM
Muğla'nın Ula ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 07.26'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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