"Arkalarına kırık dökük kim varsa takmışlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’ın Söke ilçesindeki Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Fabrika ve toplu açılış törenş ardından AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na iştirak eden Erdoğan’ın hedefinde CHP vardı.

CHP BEDELİNİ ÖDEYECEK

Konuşmasında merhum Başbakan Adanan Menderes’i rahmetle anarak başlayan Erdoğan, “Milletimiz Menderes’i unutmadığı gibi yalan haberlerle, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Dümbüllü İsmail tiyatrosundan hiçbir farkı olmayan Yassıada Mahkemesi’yle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP! Bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz” dedi.

MİLLETİN İNANCINI HEDEF ALIYORLAR

CHP’nin siyaset tarzının hiç değişmediğini vurgulayan Erdoğan, “Bugün de Türkiye’nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyor. Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit çıtasını biraz daha yükseğe çıkararak milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. Milletin inanç değerlerini hedef alarak başarısızlıklarını örtmenin hesabını yapıyorlar. Milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

SİYASETTEN SİLİNECEKLER

Salondaki gençleri göstererek “İşte TEKNOFEST gençliği geliyor” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ben dindar nesil dedikçe CHP çıldırıyor. Yönettikleri belediyelerde vatandaşlar temel hizmetleri bile alamazken çiftçiye bedava elektrikten bahsediyorlar. Gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin. 2024’ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi şimdi gerçekleştirin. Bunlar da Türkiye’nin meselelerine çözüm bulmak gibi niyet yok. Bunlar tüm ilkelerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatma derdindeler. Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023’te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Bay Kemal ve yandaşları hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler. Muhalefetin, medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerine hapsetme tuzağına düşmemeliyiz” dedi.

Saman ithalatçısı yaftası cahilliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’ın Söke ilçesindeki Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının Açılış Töreni’ndeki konuşmasına, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üretim tesisi olan yatırımı ülkeye kazandıran Kipaş Holding’in yöneticileri ile projeye destek veren kurumları tebrik ederek başladı.

Yaklaşık 550 milyon dolara malolan tesiste ilk etapta 800 kişinin istihdam edileceğini belirten Erdoğan, “Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız, ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir” dedi. Türkiye’nin 205 ülke ve bölgeye ihracat yaptığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Birliği’ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye ‘domates ithalatçısı’ demek, ‘saman ithalatçısı’ yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır.”

Erdoğan, açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye’nin ‘saman ithalatçısı’ olduğunu zanneden cahilleri havanda su dövmek yerine Aydın Söke’den başlayarak Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadesini kullandı.

2023’te bu işi bitirelim

Atatürk Kent Meydanı’nda 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenindeki konuşmasına dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele’nin öncü şehri Aydın’ın rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayrak şehri Aydın’da geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yapacağını, dertleşeceğini aktaran Erdoğan, “Öyle bir dertleşelim ki Haziran 2023’te artık bu işi Aydın’da bitirelim.” ifadesini kullandı.

KIRIK DÖKÜK KİM VARSA MİLLET İTTİFAKI’NDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı’nda her kafadan bir ses çıktığına dikkat çekerek “CHP’nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK’nın payandası partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. ‘Nereden geliyorsunuz’ diye sorsanız, 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. ‘İstikamet neresi’ deseniz, yine 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. ‘Ne yapacaksınız’ deseniz, bu defa kimseden bir ses çıkmaz. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir hazırlıkları yok” dedi.

BÜTÜN OYUNLARI BOZDUK

Son birkaç yıldır özellikle ekonomimizi hedef aldıklarını kaydeden Erdoğan, “Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Yurt dışından yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Başaramayacaksınız, başaramayacaklar” dedi.

Menderes’in hatırası hep yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’daki programının ardından Türkiye’de demokrasi mücadelesinin sembolü merhum Başbakan Adnan Menderes’in hatırasının yaşatılması amacıyla Koçarlı ilçesinde yapılan müzenin açılışına katıldı. Müzede gezip, incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Müze, Menderes’in doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alıyor. Modern, dijital öğeleri içeren, interaktif ve ziyaretçiyi dönemin atmosferi içine çekebilecek unsurlarla desteklenen müzede, Menderes’e ait özel eşyalara, fotoğraflara ve belgelere de yer verildi.