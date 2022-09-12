Arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Gündem 12.09.2022, 08:33
Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette, av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey U. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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