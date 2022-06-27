Arızalanan İETT otobüsüne çarpan kamyon devrildi

İstanbul'da TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı mevkisinde Edirne istikametine seyir halinde olan Avni D.'nin kullandığı meyve yüklü kamyon, otoyolda arızalanan Ayhan İ. yönetimindeki İETT otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

Kamyon önce otobüse, ardından bariyerlere çarparak otoyolun kenarındaki boş alana devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada İETT otobüsü ile kamyonda hasar oluşurken, otoyoldaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.