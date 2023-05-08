Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini belirterek, "Adam akşam söylediğini sabah yapıyor" dedi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Demirci ilçesine ziyarette bulundu. Arınç, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile hıdırellez şenliğine katıldı.
Burada konuşma yapan Arınç, gelecek hafta Türkiye'nin seçime gideceğini hatırlattı. 1965 yılından bu yana siyaset yaptığını belirten Arınç şunları söyledi:
"Şöyle sağınıza solunuza bir bakın. Ne varsa son 21 yılda olmuştur. Allah'a hamdediyoruz. Sizler de bu hizmetleri takdir edin. Zaten ediyorsunuz. Partimizi seviyoruz. Karşımızda yedisi, sekizi, dokuzu bir araya gelse hakkıdır bir şey diyemem ama biz onlardan daha iyisini yaparız. Referansımız geçmişte yaptıklarımız. Onların geçmişte yaptıkları bir şey yok.
Biz geçmişte çok şey yaptık. Kim yapacak bunu? Tayyip Erdoğan yapacak. Başkası yapabilir mi? Yapamaz. Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor.
Şimdi karşıdakinin bunu yapabilmesi için yedisinin arasında dolaşması lazım, 'Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun' diye."
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Konyaspor
|32
|46
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|34
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|32
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|35
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16